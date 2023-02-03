Валерий Газзаев: «Нужно ли стремиться на Олимпиаду? Мы сами способны создать турнир, который в перспективе составит конкуренцию Олимпийским играм»

Теги Валерий Газзаев МОК Олимпийская сборная России Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о возможном создании Россией альтернативы Олимпийским играм.

«Нужно ли, как и прежде, стремиться на Олимпиаду, которая «благодаря» политизированности МОК полностью себя дискредитировала?

Тем более, если приложить определенные (пусть и очень серьезные) усилия, мы сами способны создать турнир, который уже сейчас будет обеспечивать высокий спортивный уровень, а в перспективе способен составить конкуренцию Олимпийским играм. И когда-нибудь, возможно, сумеет превзойти их по уровню спортивных достижений и зрительскому интересу.

К тому же в России великолепная спортивная инфраструктура как для зимних, так и для летних видов спорта, которая была задействована на Олимпийских играх, чемпионате мира по футболу и хоккею, Универсиадах и массе других соревнований самого высокого международного уровня.

Ничего фантастического в этом нет. Мы видим, как импортозамещение начинает успешно работать в различных отраслях. Не сомневаюсь, что это возможно и в спорте. Ведь российские спортсмены, безусловно, конкурентоспособны в большинстве видов спорта как зимних, так и летних.

Скорее всего, МОК будет вставлять палки в колеса и препятствовать атлетам участвовать в альтернативной Олимпиаде.

С другой стороны, если это подать как коммерческое соревнование с большим призовым фондом, то юридических проблем будет меньше, хотя олимпийские чиновники все равно вряд ли будут довольны. И могут грозить очередными санкциями. Важно этот нюанс учесть и просчитать все риски.

Какие действия можно было бы предпринять?

Прежде всего поднять уровень чемпионатов России за счет участия максимального числа сильнейших российских спортсменов и существенного повышения финансовой мотивации. Если увеличить призовые в несколько раз, это обеспечит высочайший градус борьбы и мотивации.

Следующий шаг – сделать турниры открытыми, пригласив ведущих спортсменов из тех стран, которые дружелюбно или нейтрально относятся к нашей стране.

Таких много. Взять Латинскую Америку, Азию, Африку, где множество топовых спортсменов, которые благодаря конкурентности турнира и отличному призовому фонду могут быть очень заинтересованы в участии.

Дальше, при качественных организаторских усилиях, мы можем постепенно прийти к созданию «нашей Олимпиады», которая превзойдет разочаровавший многих проект МОК.

Безусловно, озвученная мной идея требует очень серьезной проработки, больших финансовых вливаний и креативного подхода. Согласиться на унизительные условия от МОК, конечно, гораздо проще. Но правильнее ли?» – написал Газзаев в колонке для «СЭ». 

Валерий Газзаев: «После ангажированных решений, принятых МОК в 2022 году против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены»

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68 комментариев

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Pb-SE
Я бы посмотрел хоккейный турнир, где участвуют Россия, Беларусь и команды из Африки, Азии и Латинской Америки.
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Russia_the_best
например, объединённый чемпионат? то есть.. а, ой
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Pb-SE
Уже создавали такой турнир, называется объединенный российско-украинский чемпионат.
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Валерий Козлов
Ответ Ekaterina Afanasieva
Не способны. И не надо этого. С миром надо дружить, а не отгораживаться от него.
К сожалению мы живём в ватной стране
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Ilnur Hasanov
Россия не советский союз. Так что ничего не выйдет.
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Валерий Козлов
Не подскажите, что он курит?
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Виталий Желтоусов
Валера все помнят твою идею обьедененного чемпионата России и Украины по футболу.
Этот.... на порядок выше!
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sersafim
"— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира"
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Wiley Fox
От создателя Объединённого чемпионата России и Украины

Все никак не успокоится, будто блохи его гложат
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Валерий Козлов
Ответ viktorpavlov70
Объединённый чемпионат уже выиграл конкуренцию у лучших футбольных лиг. Пора браться за создание Новой Олимпиады.
Да согласен, объединённый чемпионат получился на славу
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Петроград
Что. Он. Несёт???
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Maturmalai
Ответ Darth_Pershman
Ну, один бывший губернатор, воровавший в Кировской области, и один яростный борец с коррупцией, проходивший и осуждённый в том числе за Кировлес, уже сидят)))
Вот поэтому из затеи ВГГ ничего и не получится.
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expertmer2020
Дайте мне опору на деньги - и я переверну Олимпийское движение.
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Тюменец
Кто его тарасовским борщом угостил?!
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СИ
Газзаев прав. А главное это или что то подобное все равно придётся делать. Но для этого нужны новые патриотично настроенные руководящие кадры в нашем спорте.
Начать надо со смены руководителей в РФС - футбол как самый массовый , неуспешный и денежнозатратный.
Крымские футбольные Федерации до сих пор с 2014 года не приняты в состав РФС!
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-3
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Darth_Pershman
Ответ Maturmalai
Валерий Георгиевич с одной стороны прав - России под силу создать спортивные турниры мирового уровня, способные конкурировать и с ОИ и с любыми чемпионатами. С другой стороны, чтобы этого достичь, кое кто должен перестать врать и воровать. Жаль, только, в эту пору прекрасную жить не придется...
Ну, один бывший губернатор, воровавший в Кировской области, и один яростный борец с коррупцией, проходивший и осуждённый в том числе за Кировлес, уже сидят)))
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Eric_Cartman
Ты не смог объединить 2 местечковых футбольных турнира. Не тебе говорить, про мировые форумы
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Мукунку хороший
Собака лаяла на дядю фраера)
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sintenced
это будет объединенный турнир, я надеюсь?
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Ithan Hunt
гав
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Павел Светлов
"только назначьте меня распределять финансирование", добавил обладатель КУЕФА
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Maturmalai
Ответ Romeo Yankovich
Олимпиада матч премьер?? или "соревы субъектов РФ"???
У России достаточно возможностей и средств, чтобы забабахать турниры с такими призовыми фондами, что прилетели бы спортсмены из любой точки земного шара. Но, к сожалению, помимо возможностей есть еще и реальность. А она такова, что в этой стране главные призы никогда не достанутся спортсменам.
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Дмитрий00
А может просто подружится со всеми снова?
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viktorpavlov70
Объединённый чемпионат уже выиграл конкуренцию у лучших футбольных лиг. Пора браться за создание Новой Олимпиады.
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ARIK2
« где у нас прокурор? - в 6 палате!»(с)
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