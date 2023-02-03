Валерий Газзаев: «Нужно ли стремиться на Олимпиаду? Мы сами способны создать турнир, который в перспективе составит конкуренцию Олимпийским играм»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о возможном создании Россией альтернативы Олимпийским играм.

«Нужно ли, как и прежде, стремиться на Олимпиаду, которая «благодаря» политизированности МОК полностью себя дискредитировала?

Тем более, если приложить определенные (пусть и очень серьезные) усилия, мы сами способны создать турнир, который уже сейчас будет обеспечивать высокий спортивный уровень, а в перспективе способен составить конкуренцию Олимпийским играм. И когда-нибудь, возможно, сумеет превзойти их по уровню спортивных достижений и зрительскому интересу.

К тому же в России великолепная спортивная инфраструктура как для зимних, так и для летних видов спорта, которая была задействована на Олимпийских играх, чемпионате мира по футболу и хоккею, Универсиадах и массе других соревнований самого высокого международного уровня.

Ничего фантастического в этом нет. Мы видим, как импортозамещение начинает успешно работать в различных отраслях. Не сомневаюсь, что это возможно и в спорте. Ведь российские спортсмены, безусловно, конкурентоспособны в большинстве видов спорта как зимних, так и летних.

Скорее всего, МОК будет вставлять палки в колеса и препятствовать атлетам участвовать в альтернативной Олимпиаде.

С другой стороны, если это подать как коммерческое соревнование с большим призовым фондом, то юридических проблем будет меньше, хотя олимпийские чиновники все равно вряд ли будут довольны. И могут грозить очередными санкциями. Важно этот нюанс учесть и просчитать все риски.

Какие действия можно было бы предпринять?

Прежде всего поднять уровень чемпионатов России за счет участия максимального числа сильнейших российских спортсменов и существенного повышения финансовой мотивации. Если увеличить призовые в несколько раз, это обеспечит высочайший градус борьбы и мотивации.

Следующий шаг – сделать турниры открытыми, пригласив ведущих спортсменов из тех стран, которые дружелюбно или нейтрально относятся к нашей стране.

Таких много. Взять Латинскую Америку, Азию, Африку, где множество топовых спортсменов, которые благодаря конкурентности турнира и отличному призовому фонду могут быть очень заинтересованы в участии.

Дальше, при качественных организаторских усилиях, мы можем постепенно прийти к созданию «нашей Олимпиады», которая превзойдет разочаровавший многих проект МОК.

Безусловно, озвученная мной идея требует очень серьезной проработки, больших финансовых вливаний и креативного подхода. Согласиться на унизительные условия от МОК, конечно, гораздо проще. Но правильнее ли?» – написал Газзаев в колонке для «СЭ».

Валерий Газзаев: «После ангажированных решений, принятых МОК в 2022 году против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены»