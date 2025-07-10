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«Сложно будет потянуть». Министр спорта Якутии пошутил о возможности прописать Усэйна Болта в регионе

Министр спорта Якутии пошутил о возможности прописать Усэйна Болта в регионе.

В частности, глава ведомства Леонид Спиридонов порассуждал о приглашении звезд на Игры Манчаары – местные соревнования, проходящие раз в четыре года.

– При вас в Якутию приезжает много спортивных звезд – Маргарита Мамун, Аделина Сотникова... Что это дает? Может, надо было выписать Лионеля Месси для какой-нибудь дисциплины?

– Ну, у нас же футбола в программе нет, его сложно будет. Есть бег – тогда Усэйна Болта пригласим прописаться в республике. Но это от бюджета района зависит (смеется). Им надо будет на четыре года с ним контракт подписать. У нас район может взять легионера, но он должен прописать этого человека в своем районе за четыре года до начала Игр.

Следующие Игры – в 2029-м, так что уже в этом году нужно успеть. У нас же соревнования между районами. Плюс есть отбор на эти Игры. Этот спортсмен должен каждый год участвовать в чемпионатах республики, тогда он может пройти на Игры Манчаары.

Так что сложно будет потянуть (смеется). Правило ввели специально, чтобы эту систему не использовали. Раньше нужен был год прописки, и многие районы приглашали сильных спортсменов. Мы делаем Игры для жителей республики все же. Если хотите пригласить легионера – можете, но это обойдется вам в большие деньги, – ответил Спиридонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Министерство спорта России
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