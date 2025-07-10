Минюст США подал иск против Калифорнии из-за допуска трансгендеров до турниров
Министерство юстиции США подало иск против Калифорнийского департамента образования из-за допуска трансгендеров до школьных соревнований в штате.
Об этом пишет USA Today.
Иск был подан 9 июля в федеральный суд Лос-Анджелеса. В обращении утверждается, что текущая политика Калифорнии «лишает девочек права на равные спортивные возможности, вынуждая их соревноваться с мальчиками».
В мае президент США Дональд Трамп пригрозил отказать штату в федеральном финансировании, если там продолжат политику допуска трансгендеров.
Ранее Белый дом заморозил финансирование Пенсильванского университета в Филадельфии из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в студенческой лиге.
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