Министр спорта Якутии о переходах спортсменов: «Они все равно везде считаются россиянами. Чисто из политических соображений некоторые начали разделять – предатель, не предатель»

Министр спорта Якутии объяснил, почему поддержал выступавших на ОИ-2024 атлетов.

Бегунья Сардана Трофимова и борец Айаал Лазарев , которые родились в Якутии, представляли сборную Кыргызстана на Олимпийских играх-2024 в Париже.

– После Олимпиады в Париже вы даже поддержали и выплатили сменившим спортивное гражданство Сардане Трофимовой и Айаалу Лазареву премии...

– Не выплачивали. Но мы хотели. Спонсоры стараются их поддержать. Это вообще не мы поддерживаем, а народ поддерживает. Якутов мало, всего 500 тысяч человек. И нас климатические условия и природа учат быть сплоченными – только так можно выжить. Это в менталитете нашего народа саха.

Мы стараемся поддерживать друг друга – везде, где бы якут ни оказался, чего бы он ни добился. Они же не станут от этого африканцами. Где бы они ни жили, они останутся якутами и будут прославлять наш маленький народ. Наши люди радуются их успехам. Не только спортсменов – если музыкант чего-то добьется, все будут поддерживать.

– Даже если он играет в театре другой страны?

– Да. У нас есть дети, которые вообще родились в другой стране, но они добились успехов. И это тоже освещается здесь – мол, наш человек чего-то добился.

– Многие считают ушедших из сборной России предателями. Я так не считаю. Вы будто тоже. Вы и сами, будучи спортсменом, представляли помимо России Казахстан.

– В мое время такого негатива по этому поводу не было. Спокойно наши спортсмены переходили за другие страны. В России вообще разрешено иметь два гражданства. У меня было два гражданства, поэтому я не менял паспорт. Я всегда был гражданином России. Но тогда был совсем другой мир.

Сейчас чисто из политических соображений некоторые начали разделять – этот предатель, тот не предатель... Я считаю, так не должно быть. Наши спортсмены все равно прошли российскую школу и везде считаются россиянами.

Я за Казахстан выступал – там про меня говорили: «Ты россиянин». Я всегда чувствовал себя россиянином. И человек, который туда поехал, все равно рано или поздно вернется обратно. И будет работать на развитие, тренировать наших детей. Он все равно пример для своих земляков. Я из-за таких вещей людей не делю, – заявил министр спорта Якутии Леонид Спиридонов.

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