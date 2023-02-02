Спортсмены, пропустившие квалификацию к Олимпиаде-2024, не выступят на Играх, даже если МОК допустит российских атлетов

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет обращаться к федерациям, которые завершили квалификационные соревнования к Играм-2024 в Париже, с просьбой пересмотреть регламент отбора для российских и белорусских спортсменов. 

«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись.

МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, которые не успели квалифицироваться», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.

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23 комментария

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shooher
Ответ Serge Vendino
Как на сайте МОК в оригинале написано "задним числом"?
Через задний проход
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Егор Арефьев
Мне это напоминает ситуацию перед Пхёнчханом, когда много сильных наших спортсменов оспорили отстранение от игр, а МОК такой "срок заявки прошёл, вам нельзя". Умеют же.
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Arty K.
Это дискриминация! Что значит "без квалификации не поедут"?! БУНТ!!!
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Григорий Иванченко
Ответ Serge Vendino
Как на сайте МОК в оригинале написано "задним числом"?
ass number
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Егор Арефьев
Типа, извините, мы не правы, но напакастить мы вам смогли.
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Андрей Балабаев
Ответ Новый Орлеан
Вот и конец дискуссия про нейтралов. Либералам, усиравшимся о свободной личности спортсменов указали место у гальюна, а попросту вытерли ноги. Никто нас никуда пускать не собирался. Скорее на взносы разводили.
Ну пару человек для показухи может и пустят. Кто без шансов на медали.
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Новый Орлеан
Вот и конец дискуссия про нейтралов. Либералам, усиравшимся о свободной личности спортсменов указали место у гальюна, а попросту вытерли ноги. Никто нас никуда пускать не собирался. Скорее на взносы разводили.
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dimitrii36
таперича пазл складывается
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Александр Борзиков
Ну возник вопрос. А будет ли МОК препятствовать, если доотбор решат организовать сами федерации? И есть ли у России право, возможность, желание как-то влиять на федерации.
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Андрей Балабаев
В этом их цель. Допустить максимум пару десятков, скорее всего не фаворитов в своих видах. А потом тыкать результатами
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Angry_bear
Вообще конечно понятна вся эта возня с допусками/недопусками...а по факту - недопуском наших под любым предлогом и любой ценой. Даже если абстрагироваться от политики, запад паталогически не терпит серьёзной конкуренции в лице наших спортсменов, которые даже после всех мыслимых и немыслимых подлянок и подстав, недопусков и пр. ухитрились на последних ОИ показывать высочайшие результаты и быть в топе сборных.
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Melnikov1968
Ответ Дима Ермаков
Это читалось. Все ласково запели: как жаль, что ты сегодня не со мной…. И тд😃😆😂 , мы хотели, как лучше, но увы- опоздали (тяжелый вздох)
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
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Kuryanin
Ответ Serge Vendino
Как на сайте МОК в оригинале написано "задним числом"?
Retroactively
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Melnikov1968
Ответ Angry_bear
Да, похоже вы правы. Изобразили некую приверженность олимпийским принципам, озвучив "возможность допуска" и заранее зная, что из-за квалификации всё равно практически никто из наших не попадёт... И волки сыты (штаты и их сателлиты) и овцы целы. Овцы это мок, который сделал хорошую мину при плохой игре...
И что важно, количество квалификационных стартов ограничено.
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Дима Ермаков
Ответ Melnikov1968
Терерь становится понятна риторика МОК о допуске россиян. Ясно, что большинство не сможет пройти квалификацию, т..к целый год не выступали на международных стартах.
Это читалось. Все ласково запели: как жаль, что ты сегодня не со мной…. И тд😃😆😂 , мы хотели, как лучше, но увы- опоздали (тяжелый вздох)
+1
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Angry_bear
Ответ Melnikov1968
Терерь становится понятна риторика МОК о допуске россиян. Ясно, что большинство не сможет пройти квалификацию, т..к целый год не выступали на международных стартах.
Да, похоже вы правы. Изобразили некую приверженность олимпийским принципам, озвучив "возможность допуска" и заранее зная, что из-за квалификации всё равно практически никто из наших не попадёт... И волки сыты (штаты и их сателлиты) и овцы целы. Овцы это мок, который сделал хорошую мину при плохой игре...
+4
-4
0
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Melnikov1968
Терерь становится понятна риторика МОК о допуске россиян. Ясно, что большинство не сможет пройти квалификацию, т..к целый год не выступали на международных стартах.
+6
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+5
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Russ Ivan
Ага, теперь создадут кучу официальных оговорок, по которым можно отстегнуть в любой момент...
+8
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Serge Vendino
Как на сайте МОК в оригинале написано "задним числом"?
+1
-1
0
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Onion
Ответ selso99
А наши хотели ещё и без квалификации? Без допинг-контроля, с флагом, гимном и сразу на пьедестал.
Ваших вроде не дискриминируют, наоборот, честно, режим наибольшего благоприятствования)
+9
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selso99
А наши хотели ещё и без квалификации? Без допинг-контроля, с флагом, гимном и сразу на пьедестал.
+7
-12
-5
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Ебздрогыч
А разговоров-то было!
+1
-4
-3
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Hugo Sanchez
Гениально
+12
-1
+11
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