Спортсмены, пропустившие квалификацию к Олимпиаде-2024, не выступят на Играх, даже если МОК допустит российских атлетов
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет обращаться к федерациям, которые завершили квалификационные соревнования к Играм-2024 в Париже, с просьбой пересмотреть регламент отбора для российских и белорусских спортсменов.
«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись.
МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, которые не успели квалифицироваться», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.
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