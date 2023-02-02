Международный олимпийский комитет (МОК) не будет обращаться к федерациям, которые завершили квалификационные соревнования к Играм-2024 в , с просьбой пересмотреть регламент отбора для российских и белорусских спортсменов.

«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись.

МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российскими или белорусскими паспортами, которые не успели квалифицироваться», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте .