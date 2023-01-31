Максим Траньков: «Дюамель надо как‑то о себе напоминать, вот она это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил высказывания бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.
«Ее слова не вызывают никакую реакцию, ей надо как‑то о себе напоминать, вот она всячески это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить», – заявил Траньков.
Дюамель выступала в парном катании с Эриком Редфордом – они завершили карьеру в 2018 году, но в 2021-м Редфорд возобновил выступления с Ванессой Джеймс. По окончании прошлого сезона новый дуэт также объявил о завершении карьеры.
Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Не оправдываю эту женщину, но указывать никому не надо
Хотя, конечно, я погрешу против истины, если скажу, что пара с четверным выбросом была недостойна победы. Но вот в 2015 они этот выброс подзавалили, и победили Суй/Ханя чисто компонентами, что довольно иронично.