Максим Траньков: «Дюамель надо как‑то о себе напоминать, вот она это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил высказывания бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Ее слова не вызывают никакую реакцию, ей надо как‑то о себе напоминать, вот она всячески это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить», – заявил Траньков.

Дюамель выступала в парном катании с Эриком Редфордом – они завершили карьеру в 2018 году, но в 2021-м Редфорд возобновил выступления с Ванессой Джеймс. По окончании прошлого сезона новый дуэт также объявил о завершении карьеры.

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян