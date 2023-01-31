Максим Траньков: «Дюамель надо как‑то о себе напоминать, вот она это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить»

Теги Максим Траньков сборная России Олимпийская сборная России сборная Канады Меган Дюамель пары Париж-2024 Эрик Редфорд Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков объяснил высказывания бывшей канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.

«Ее слова не вызывают никакую реакцию, ей надо как‑то о себе напоминать, вот она всячески это и делает. Пока ее партнер продолжает кататься, ей остается только говорить», – заявил Траньков.

Дюамель выступала в парном катании с Эриком Редфордом – они завершили карьеру в 2018 году, но в 2021-м Редфорд возобновил выступления с Ванессой Джеймс. По окончании прошлого сезона новый дуэт также объявил о завершении карьеры.

Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

11 комментариев

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Ольга Ив
Ответ Таня Зимина
Все правильно сказал.Есть семья ,дети,сиди и радуйся .Но нет ей покоя ,до чего же противная.
У него тоже семья, дети, но он высказывает свое мнение по каждому поводу, напоминает о себе.
Не оправдываю эту женщину, но указывать никому не надо
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Relena
Ответ N-fox
Да уж, неприятно ей видеть Эрика в паре с красоткой Ванессой. Очень гармоничный дуэт получился.
Дуэта уже нет, уже почти год.
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Таня Зимина
Все правильно сказал.Есть семья ,дети,сиди и радуйся .Но нет ей покоя ,до чего же противная.
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-1
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frog19
Траньков, а о тебе разве кто-то вспомнит если ты перестанешь говорить ? Сам уже давно бывший спортсмен.
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Алиса без миелофона
Ответ Светлана Менова
Ну как. Она двухкратная ЧМ всё же. Причём не как Алекса Книрим, а действительно в условиях жёсткой конкуренции - с Савченко, Суй-Ханем и российскими парами. Впрочем, то, что она при этом неприятнейшая особа - это бесспорно.
Я бы не сказала, что у нее была супер-конкуренция: она взяла первые два ЧМ того цикла, когда Савченко еще скатывалась с новым партнером, Кавагути/Смирнов, Столбова/Климов и Пан/Тон были в турбулентности, а Суй/Хань и Тарасова/Морозов еще не оперились.

Хотя, конечно, я погрешу против истины, если скажу, что пара с четверным выбросом была недостойна победы. Но вот в 2015 они этот выброс подзавалили, и победили Суй/Ханя чисто компонентами, что довольно иронично.
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+4
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просто болельщица
Каких-нибудь 75 лет назад Дюамель бы другим словом называли. И правильно бы называли. А сейчас, в век толерантности, она только законченная русофобка. И это тоже диагноз.
+4
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Светлана Менова
Ответ sdzrghx
к тому же она олимпийская чемпионка только в командных соревнованиях, а в целом ничего из себя не представляет. Остается ей только говорить, действительно..
Ну как. Она двухкратная ЧМ всё же. Причём не как Алекса Книрим, а действительно в условиях жёсткой конкуренции - с Савченко, Суй-Ханем и российскими парами. Впрочем, то, что она при этом неприятнейшая особа - это бесспорно.
+6
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comewhatmay
Первое со вторым никак не связано - Меган будет говорить независимо от того, катается ее бывший партнер или нет :) Собственно, ее право. Или только Жулину, ТАТ и ко можно высказываться?
+5
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N-fox
Да уж, неприятно ей видеть Эрика в паре с красоткой Ванессой. Очень гармоничный дуэт получился.
+9
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Anna Leonova
Вот, Макс, ты тоже умеешь тонко троллить. 😉 И правильно.
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sdzrghx
к тому же она олимпийская чемпионка только в командных соревнованиях, а в целом ничего из себя не представляет. Остается ей только говорить, действительно..
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