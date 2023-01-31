Мо Фара планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году

Четырехкратный олимпийский чемпион планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году.

Он намерен принять участие в Лондонском марафоне, который пройдет в апреле. К тому моменту спортсмену исполнится 40 лет.

«У меня была невероятная карьера, и участие в марафоне для меня крайне важно.

Я не поеду на Олимпиаду в и думаю, 2023-й станет для меня последним сезоном в карьере.

Что касается чемпионата мира в Будапеште, если бы меня выбрали для представления моей страны, я бы не отказался», – сказал Фара.