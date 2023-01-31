Мо Фара планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году

Теги Бег сборная Великобритании Лондонский марафон Мохаммед Фара Легкая атлетика

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году. 

Он намерен принять участие в Лондонском марафоне, который пройдет в апреле. К тому моменту спортсмену исполнится 40 лет. 

«У меня была невероятная карьера, и участие в Лондонском марафоне для меня крайне важно.

Я не поеду на Олимпиаду в Париж и думаю, 2023-й станет для меня последним сезоном в карьере.

Что касается чемпионата мира в Будапеште, если бы меня выбрали для представления моей страны, я бы не отказался», – сказал Фара. 

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2 комментария

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Валерий З.
«Что касается чемпионата мира в Будапеште, если бы меня выбрали для представления моей страны, я бы не отказался»
А выполнить норматив пробовал? По рейтингу точно не возьмут, поскольку в рейтинге тебя нет вообще.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Уже и допинг не помогает?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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