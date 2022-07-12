Олимпийский чемпион Мо Фара рассказал, что в 9 лет его незаконно ввезли в Великобританию под чужим именем

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге рассказал, что в 9 лет его незаконно отвезли в Великобританию под именем другого ребенка.

Ранее британский бегун рассказывал, что приехал в Лондон из Сомали, когда ему было 8 лет, вслед за отцом. В документальном фильме «Настоящий Мо Фара» спортсмен открыл, как на самом деле оказался в Великобритании.

«Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя, и это не правда. На самом деле я родился в Сомалиленде на севере Сомали, и меня зовут Хуссейн Абди Кахин. Несмотря на то, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании.

Когда мне было четыре года, мой отец погиб на гражданской войне, наша семья оказалась разлучена. Меня разлучили с матерью и незаконно переправили в Великобританию под именем другого ребенка – Мохаммеда Фара», – сказал он.

По словам бегуна, он несколько лет жил у родных в Джибути, а в 1992-м незнакомая женщина привезла его в Лондон, заявив, что он будет жить у родственников. Когда они оказались в Европе, она забрала у мальчика листок с контактами, порвала и выбросила в мусор. В течение нескольких лет Фара присматривал за ее детьми, делал работу по дому и не посещал школу.

В фильме Фара признается, что беспокоится о своем иммиграционном статусе. Однако вечером 11 июля Министерство внутренних дел Великобритании объявило, что спортсмен не столкнется с трудностями.

Документальная лента заканчивается сценой, в которой Фара разговаривает с реальным Мохаммедом Фара, чье имя ему дали при пересылке в Великобританию. Спортсмен заявил, что продолжит использовать имя, которое ему дали 30 лет назад.

Фара побеждал на дистанциях 10 000 м и 5 000 м на двух Олимпиадах подряд – в Лондоне-2012 и Рио-2016. На его счету 6 побед на чемпионатах мира, а также 2 серебра турнира, он семикратный чемпион Европы (в том числе двукратный в зале). С 2017-го выступает в марафонских забегах.