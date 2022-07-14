Британская полиция начала расследование после интервью олимпийского чемпиона Мо Фара, который признался, что в детстве его нелегально ввезли в страну

Полиция Великобритании начала расследование после высказываний четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в интервью для BBC.

Ранее легкоатлет признался, что его нелегально привезли в Великобританию в возрасте 9 лет. Ему оформили поддельные документы, и в начале своего пребывания в стране Фара работал в качестве домашней прислуги.

«Нам известна информация в СМИ о сэре Мо Фара. На данный момент в Службу столичной полиции не поступало никаких сообщений», – заявили правоохранители, отметив, что сейчас «оценивают имеющиеся данные».

Адвокат спортсмена считает, что Фара после своего интервью рискует лишиться гражданства Великобритании. Однако в МВД страны уже заявили, что не предпримут никаких действий против олимпийского чемпиона.

«Я учу детей никогда не обманывать, а сам всю жизнь обманывал». Легенда бега Мо Фара признался, что был нелегалом и носит чужое имя