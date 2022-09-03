Экс-депутат Госдумы, тренер по легкой атлетике Павлова о дисквалификации за приобретение допинга: «Вину не признаю, направила запрос в Генпрокуратуру»

Заслуженный тренер России по легкой атлетике, депутат Госдумы VII созыва (2016-2020) Ольга Павлова отреагировала на новость о своей дисквалификации.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал ее на два года за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещенной субстанцией или методом). Сообщается, что Павлова приобрела допинг у тренера, привлеченного к уголовной ответственности.

«Для меня было удивительно уже то, что никаких уведомлений заказным письмом, например, как это положено, я не получала, но в мессенджер стали приходить сообщения о том, что на меня завели дело. Вопросов в этой истории больше, чем ответов. Почему возникли какие‑то претензии спустя 10 лет? Я уже 10 лет тренером не работаю.

Если нарушение относится к 2011 году, так в том самом году я ездила на Всемирную Универсиаду, получала знамя, никаких вопросов тогда ко мне не было. И вообще до последнего года этих вопросов не возникало.

Соответствующие нарушения антидопинговых правил у нас регулируются приказами Минспорта – 307‑й от 2011 года, 464‑й от 2021‑го. Приказы есть, но легитимности у них нет. В 2011‑м его не опубликовали – по действующему регламенту он должен был быть опубликован в «Российской газете». А последний приказ 2021‑го не был утвержден. У нас любые правила должны быть инкорпорированы в российское законодательство. Этого нет.

Мои ученики никогда не нарушали антидопинговых правил, никогда не было к ним никаких вопросов, за всю мою историю работы тренером никаких вопросов не возникало. Со стороны мне неоднократно поступали предложения о том, чтобы начать сотрудничество с , для меня это некорректно. Это организация, которая находится в Канаде, ее президент – поляк. Это похоже на какую‑то вербовку, на мой взгляд.

Вину свою я не признаю, но и оспаривать дисквалификацию не буду. Есть другие инструменты. Я направила запрос в Генпрокуратуру России, она начала проверку. Это нарушение моих прав как гражданки Российской Федерации. Вот по решению Генпрокуратуры мы уже будем смотреть и решать, что будет дальше.

Разумеется, меня все это неприятно удивило, но в политике много грязи. Конечно, я расстроилась, расстроились мои близкие люди, которые меня любят», – сказала Павлова.

Экс-депутат Госдумы, тренер по легкой атлетике Ольга Павлова дисквалифицирована на два года. Она приобрела допинг у тренера, привлеченного к уголовной ответственности