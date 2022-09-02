Экс-депутат Госдумы, тренер по легкой атлетике Ольга Павлова дисквалифицирована на два года. Она приобрела допинг у тренера, привлеченного к уголовной ответственности

Теги допинг Государственная дума Матч ТВ Евгений Евсюков Ольга Павлова Легкая атлетика

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Ольга Павлова дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА на два года за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещенной субстанцией или методом).

Павлова – депутат Госдумы VII созыва (2016-2020). Она выступила автором 40 законодательных инициатив и более 80 поправок к проектам федеральных законов. 

«Павлова Ольга Ивановна, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте.

Тренер, распространявший вещества, ранее был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности», – заявили в пресс-службе агентства.

Дело против Павловой было открыто еще в 2016 году, но было приостановлено из‑за статуса депутатской неприкосновенности.

По информации «Матч ТВ», тренер, у которого Павлова приобретала запрещенные препараты – призер чемпионатов мира и Европы по спортивной ходьбе Евгений Евсюков.

В 2007 и 2011 годах против Евсюкова были возбуждены уголовные дела за распространение запрещенных в спорте препаратов. Оба раза он получил условное наказание сроком на 5 лет. 

29 января 2016 года Евсюков был дисквалифицирован РУСАДА на четыре года. Сейчас он не находится в списке тренеров и специалистов, которым запрещено вести профессиональную деятельность. 

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