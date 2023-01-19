Привалова о лишении Пановой звания МС международного класса: «Санкциям может быть подвергнут и личный тренер. Это, думаю, справедливо»

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Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛАИрина Привалова прокомментировала информацию о лишении метательницы диска Елены Пановой звания мастера спорта международного класса. 

«В том случае, если звание спортсменом было получено за результат на международных или внутрироссийских соревнованиях, который был позднее аннулирован, то нарушивший должен будет звания лишен.

Санкциям может быть подвергнут и личный тренер. Это, думаю, справедливо. Панова лишилась звания именно после аннулирования результата вследствие нарушения антидопинговых правил», – сказала Привалова.

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