Привалова о признании Литвинова в употреблении допинга: «Почему ждал столько лет? Что-то побудило его это сделать»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) высказалась о двухлетней дисквалификации метателя молота Сергея Литвинова, признавшегося в употреблении допинга.

«Мы не знаем всех обстоятельств этого дела и того, почему он признался. Может быть, ему и бумага какая-то пришла. Потому что пробы хранятся десять лет. У нас нет этой информации. За тот же чемпионат Европы могло сейчас прийти уведомление, и он пошел признаваться. Но это лишь версии. У меня нет информации.

Если человек на себя не наговаривает, то чего же несправедливого в наказании? Он сам говорит, что принимал. Он взрослый человек. Ему же никто руки не выворачивал и рот не открывал. Тогда почему ждал столько лет? Значит, что-то побудило его это сделать. Какой побудительный мотив мы узнаем, наверное, чуть позже», – сказала Привалова.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»