Привалова о признании Литвинова в употреблении допинга: «Почему ждал столько лет? Что-то побудило его это сделать»

Теги метания допинг сборная России Ирина Привалова ВФЛА Сергей Литвинов Легкая атлетика

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о двухлетней дисквалификации метателя молота Сергея Литвинова, признавшегося в употреблении допинга.

«Мы не знаем всех обстоятельств этого дела и того, почему он признался. Может быть, ему и бумага какая-то пришла. Потому что пробы хранятся десять лет. У нас нет этой информации. За тот же чемпионат Европы могло сейчас прийти уведомление, и он пошел признаваться. Но это лишь версии. У меня нет информации.

Если человек на себя не наговаривает, то чего же несправедливого в наказании? Он сам говорит, что принимал. Он взрослый человек. Ему же никто руки не выворачивал и рот не открывал. Тогда почему ждал столько лет? Значит, что-то побудило его это сделать. Какой побудительный мотив мы узнаем, наверное, чуть позже», – сказала Привалова.

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1 комментарий

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La Gushka
Это ответка на то, что СВОИ дисквалифицировали, и ничего более. Если бы AIU, то помалкивал бы себе.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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