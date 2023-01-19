Двукратная чемпионка России в метании диска Панова лишена звания мастера спорта международного класса за допинг («Матч ТВ»)

Двукратная чемпионка России в метании диска Елена Панова лишена звания мастера спорта международного класса за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает « » со ссылкой на приказ, подписанный министром спорта РФ Олегом Матыциным.

В ноябре прошлого года дисквалифицировало Панову на два года за нарушение допинг – в пробе спортсменки был обнаружен 1,3‑диметилбутиламин.

Срок дисквалификации Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Звание мастера спорта международного класса было присвоено Пановой в 2017 году.