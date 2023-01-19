Двукратная чемпионка России в метании диска Панова лишена звания мастера спорта международного класса за допинг («Матч ТВ»)

Теги метания допинг сборная России жен Елена Панова Матч ТВ Легкая атлетика

Двукратная чемпионка России в метании диска Елена Панова лишена звания мастера спорта международного класса за нарушение антидопинговых правил. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на приказ, подписанный министром спорта РФ Олегом Матыциным. 

В ноябре прошлого года РУСАДА дисквалифицировало Панову на два года за нарушение допинг – в пробе спортсменки был обнаружен 1,3‑диметилбутиламин.

Срок дисквалификации Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Звание мастера спорта международного класса было присвоено Пановой в 2017 году. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Хотел бы ей чем то помочь, но вот чем? Метнусь ка за бутылочкой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
Для лишения звания ЗМС нет статьи - мы с пониманием.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий