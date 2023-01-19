Двукратная чемпионка России в метании диска Панова лишена звания мастера спорта международного класса за допинг («Матч ТВ»)
Двукратная чемпионка России в метании диска Елена Панова лишена звания мастера спорта международного класса за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на приказ, подписанный министром спорта РФ Олегом Матыциным.
В ноябре прошлого года РУСАДА дисквалифицировало Панову на два года за нарушение допинг – в пробе спортсменки был обнаружен 1,3‑диметилбутиламин.
Срок дисквалификации Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.
Звание мастера спорта международного класса было присвоено Пановой в 2017 году.
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