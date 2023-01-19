Прыгун с шестом Моргунов пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом

Теги сборная России прыжки с шестом травмы ТАСС Тимур Моргунов Легкая атлетика

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов пропустит зимний сезон из-за проблем с ахилловым сухожилием. 

Об этом сообщил тренер Моргунова Владимир Шульгин.

«Зиму Тимур пропустит, он сейчас проходит реабилитацию, его продолжает беспокоить ахилл. Он летом попрыгал, и опять случилось воспаление.

Мы лечились, сейчас восстанавливаемся для того, чтобы летом быть в полном порядке. Никаких операций не было, лечение консервативное.

Тимур уже тренируется в Новогорске, но пока ему нужно поберечь себя», – сказал Шульгин. 

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