Прыгун с шестом Моргунов пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом

Российский прыгун с шестом пропустит зимний сезон из-за проблем с ахилловым сухожилием.

Об этом сообщил тренер Моргунова Владимир Шульгин.

«Зиму Тимур пропустит, он сейчас проходит реабилитацию, его продолжает беспокоить ахилл. Он летом попрыгал, и опять случилось воспаление.

Мы лечились, сейчас восстанавливаемся для того, чтобы летом быть в полном порядке. Никаких операций не было, лечение консервативное.

Тимур уже тренируется в Новогорске, но пока ему нужно поберечь себя», – сказал Шульгин.