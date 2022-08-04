Тимур Моргунов: «Недопуск на Олимпиаду переварил уже давно. Хочу готовиться, сейчас у меня другие цели. Будут следующие Игры»

Российский прыгун с шестом прокомментировал свою победу на чемпионате страны в Чебоксарах.

Спортсмен показал результат 5,70 метра.

«Прыгалось сегодня нормально, но в конце немного не хватило сил. Но в целом у меня были рабочие прыжки. Хотелось бы, конечно, техничней и повыше, но эту задачу буду решать уже в следующем сезоне.

У меня на протяжении всего сезона болит нога, но сегодня она позволила мне прыгать. Массажист сегодня хорошо поработал.

Теперь нужно лечиться, восстанавливаться и готовиться к следующему сезону. Но эмоционально я очень заряжен и мотивирован, хочется показывать высокие прыжки в споре с молодыми спортсменами, которые уже подступают.

Свой недопуск на Олимпиаду я переварил уже давно. Хочу готовиться, сейчас у меня уже другие цели. Будут следующие Игры», – сказал Моргунов.