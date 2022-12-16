WADA: «Срок действия санкций CAS в отношении российского спорта истекает 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать последствия»

Во Всемирном антидопинговом агентстве ( ) заявили, что регламент не позволяет продлить действие санкций в отношении российского спорта, срок которых истекает 17 декабря.

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Изначально санкции были введены на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок до двух лет – до 16 декабря 2022-го.

Решение CAS означает, что российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также рекомендацию не проводить международные соревнования в стране.

«Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты.

Мы по‑прежнему разочарованы, что CAS не одобрил предложенный нами набор санкций, которые предусматривали отстранение на четыре года. Все знали, что этот день наступит.

Для нас это происходит слишком рано, но CAS принял свое решение, и, как и все другие заинтересованные стороны, мы должны его соблюдать», – ответили в WADA на запрос « ».

WADA отметило, что вопрос восстановления статуса РУСАДА – «отдельный процесс, который не заканчивается 17 декабря».

«На самом деле, он только начинается с этой даты. В этот момент руководство WADA инициирует всестороннюю проверку, чтобы оценить, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS.

Как только руководство WADA сочтет, что все условия соблюдены, оно передаст вопрос на рассмотрение в независимый комитет по соответствию (CRC).

Если CRC согласится, он вынесет рекомендацию исполкому WADA. Невыполнение условий восстановления в полном объеме приведет к сохранению статуса несоответствия до тех пор, пока они не будут выполнены», – заявили в агентстве.