Александр Тихонов о признании Литвинова в допинге: «Безграмотный ход. Видно, хочет понравиться западным»

Теги Александр Тихонов метания допинг сборная России Сергей Литвинов Легкая атлетика

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал признание российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

«А какой толк от этого признания сейчас? Сам себя очернил, получается. Безграмотный ход.

Он никому не нужен в легкой атлетике, смысл в чем был? На чью-то мельницу хочет добавить? Другого смысла не вижу.

Если бы он это сделал, когда был действующим спортсменом, это другой разговор. А так, видно, хочет понравиться западным, скорее всего. Безграмотный ход!» – сказал Тихонов.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

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7 комментариев

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udod
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а сколько их, грамотных, молчат
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Viks
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«Безграмотный ход. Видно, хочет понравиться западным» --- Тогда очень даже грамотный.
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papa buba diop
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Тихоныч, после таких откровений мы правду знаем, а не подозреваем. Это бесценно. А вот неплохо бы тебе лично рассказать правду и про советский биатлон, а?
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encaro_one
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Его по данным лаборатории поймали, что ему еще делать для сокращения срока в четыре года за участия в схемах, чтобы работать в спорте уже через два года, а не четыре.
Чистосердечное признание иногда смягчает вину.
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Кавабунга Шреддоголовый
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Тихонову не понять честного и порядочного человека
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Альпака
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Тихонову не понять порядочного человека
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Barsa! bolshe chem klub
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Киса Воробьянинов лёгкой атлетики...
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