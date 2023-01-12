Александр Тихонов о признании Литвинова в допинге: «Безграмотный ход. Видно, хочет понравиться западным»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал признание российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.
«А какой толк от этого признания сейчас? Сам себя очернил, получается. Безграмотный ход.
Он никому не нужен в легкой атлетике, смысл в чем был? На чью-то мельницу хочет добавить? Другого смысла не вижу.
Если бы он это сделал, когда был действующим спортсменом, это другой разговор. А так, видно, хочет понравиться западным, скорее всего. Безграмотный ход!» – сказал Тихонов.
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Чистосердечное признание иногда смягчает вину.