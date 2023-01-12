Дмитрий Васильев о допинге Литвинова: «Негодяй. Такие, как он, идиоты как раз и создали негативный фон в отношении России»

Теги метания допинг сборная России Дмитрий Васильев Сергей Литвинов брань Легкая атлетика

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о признании российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

«Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить все, что угодно.

Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, идиоты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении России. Что, дескать, Россия – это допинг-страна, а это не так. Есть, вот, отдельные личности, такие идиоты, из-за которых все и происходит.

Он 100% опорочил имя своего отца, он и всех вокруг себя опорочил, потому что такие люди достойны только презрения. Человек, который нечестно пытается выиграть медали и титулы, не заслуживает уважения. Он еще и подводит своих коллег и всю страну. Просто негодяй», – сказал Васильев.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

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40 комментариев

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DD102DD
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Кто знает, Литвинов в России живёт?
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DD102DD
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Ответ Viks
Чушь. У Гриши база! А этот знает про себя, про папу и ещё про пару человек.
Возможно, это демонстрация антидопинговой культуры, хотя мало надежды.

Ну, по знаниям Литвинов может переплюнуть Степановых.
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Viks
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Ответ Denis Fomin
А Валиева такая же, зато спортсменка года! Парадокс
Закономерность. Сознание огромного количества людей в России перевёрнуто...
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Viks
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Ответ DD102DD
Литвинов парень из системы он знает не меньше Родченкова - ну, не знаю может быть больно.
Чушь. У Гриши база! А этот знает про себя, про папу и ещё про пару человек.
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Алар
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Прочитайте что сказал Литвинов, потому что подлецом окажется сам Васильев, который хочет чтобы прием допинг скрывали. Не удивлюсь, что когда-нибудь выясниться о приеме допинга самим Васильевым!
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Павел Мельников
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Уважаемая Мария Селенкова, научитесь правильно писать новости... В цитате из вашего заголовка надёрганы слова из разных предложений. Из-за этого заголовок совершенно не сходится с тем, что сказано в цитате. Это даже не уровень желтушной прессы, это дно. Для тех, кто не читал дальше заголовка. Дмитрий Васильев называет Литвинова негодяем за то, что он принимал допинг, а не за то, что тот рассказал об этом.
Он Литвинова представляет как "отдельную личность", то есть допинговой системы, по его словам, не было. Это тоже дальше заголовка написано )
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MaksD
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Ответ Alexander Poljakov
"Ответственные за результат чиновники" и есть представители власти 😉
тогда и ДПСник на дороге - представитель власти и берет деньги по личному указанию Главнейшего..)
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DD102DD
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Литвинов парень из системы он знает не меньше Родченкова - ну, не знаю может быть больно.
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Alexander Poljakov
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Ответ MaksD
.. не властями, а ответственными за результат чиновниками. При всей "любви" к руководству, никто и никогда не говорил, ешьте допинг, мы вас прикроем.. Чинуши искали результат и прикрывали свою ж, как могли..
"Ответственные за результат чиновники" и есть представители власти 😉
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Владимир Самсонов
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Ответ Bugy
как обычно) обман вскрылся и предатель тот, кто этот обман вскрыл, а не тот, кто обманывал)) детский сад ромашка
Васильев прямым текстом пишет, что Литвинов - негодяй, потому что употреблял допинг.
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MaksD
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Ответ Alexander Poljakov
А то, что употребление допинга прикрывалось властями это не позор России?
.. не властями, а ответственными за результат чиновниками. При всей "любви" к руководству, никто и никогда не говорил, ешьте допинг, мы вас прикроем.. Чинуши искали результат и прикрывали свою ж, как могли..
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DD102DD
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У нас признание - позор.
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andzay
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негодяй не Литвинов, а скорее те, кто его прикрывали..
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justbored
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Ну всегда очень удобно валить на Систему, чего. Представляя собственный частный случай частью Машины.

Впрочем, все эти метатели никогда не производили впечатления чистых, от страны независимо.
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Ковид 07.10.52
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Прочитай цитату полностью, а не заголовок, в котором автор новости зачем-то специально очернила Васильева, переврав его слова. Васильев называет допингиста негодяем за то, что тот принимал допинг, а не за то, что «покаялся».
Он 100% опорочил имя своего отца, он и всех вокруг себя опорочил, потому что такие люди достойны только презрения. Человек, который нечестно пытается выиграть медали и титулы, не заслуживает уважения. Он еще и подводит своих коллег и всю страну. Просто негодяй», – сказал Васильев...
А вот это не из новости? тьфу...
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Los Catrachos
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Негодяй он по их мнению не потому что допинг принимал, а потому что публично извинился. Десятки других допингистов сидят на попе ровно и не отсвечивают, и они естественно не негодяи
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Bugy
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как обычно) обман вскрылся и предатель тот, кто этот обман вскрыл, а не тот, кто обманывал)) детский сад ромашка
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marvelous
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Ответ Alexander Poljakov
А то, что употребление допинга прикрывалось властями это не позор России?
это другое...
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Atsuktuvas
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Возможно Литвинов и не виноват. Его мог укусить комар из биолаборатории с сывороткой русофобии в клюве...
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Denis Fomin
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А Валиева такая же, зато спортсменка года! Парадокс
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Alexander Poljakov
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Ответ Viks
"Человек, который нечестно пытается выиграть медали и титулы, не заслуживает уважения... --- Но достоин госдумы. Или звания лучшего спортсмена года, как Валиева.
Ну это же другое ))
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Лжетрофеич
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да-да, Дмитрий, конечно же, "есть, вот, отдельные личности, такие идиоты..."...
Но "негативный фон в отношении страны" создан другими идиотами, и Вы прекрасно это знаете.
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Alexander Poljakov
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Прочитай дальше заголовка, Васильев как раз и говорит, что принимать допинг это и есть позор. Просто заголовок составлен максимально ущербно + в цитате отрывки из разных предложений, чтобы сделать новость как можно более кликбейтной.
Я читал статью. В ней он и упрекает Литвинова, а не саму систему, которая поощряла употребление допинга. Да по олимпиаде 2014 мы это знаем.
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Павел Мельников
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Негативный фон создали авторы допинговой системы. И потом уже появился Литвинов.
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Hayemaker
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Прочитай цитату полностью, а не заголовок, в котором автор новости зачем-то специально очернила Васильева, переврав его слова. Васильев называет допингиста негодяем за то, что тот принимал допинг, а не за то, что «покаялся».
Многих ли он принимавших допинг негодяями называл? Логинова например? Не надо лицемерить. В данном случае Тихонова бесит именно факт признания. Причем не столько допинга, а, в первую, очередь, системы сокрытия.
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