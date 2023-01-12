Дмитрий Васильев о допинге Литвинова: «Негодяй. Такие, как он, идиоты как раз и создали негативный фон в отношении России»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о признании российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

«Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить все, что угодно.

Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, идиоты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении России. Что, дескать, Россия – это допинг-страна, а это не так. Есть, вот, отдельные личности, такие идиоты, из-за которых все и происходит.

Он 100% опорочил имя своего отца, он и всех вокруг себя опорочил, потому что такие люди достойны только презрения. Человек, который нечестно пытается выиграть медали и титулы, не заслуживает уважения. Он еще и подводит своих коллег и всю страну. Просто негодяй», – сказал Васильев.

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»