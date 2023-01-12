Мамиашвили о допинге Литвинова: «Подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны. Для таких родители – там, где за чистку унитаза дадут евро или доллар»

Теги метания допинг Михаил Мамиашвили Сергей Литвинов брань контент Легкая атлетика

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о признании российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

Литвинов – бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в метании молота, чемпион России 2013 года, сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова-старшего. Сейчас он живет в Германии.

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком.

Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно?

Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен. Единожды солгав...

А память отца – поверьте мне, такие ублюдки не имеют понятия, кто такие отец и мать и что такое ответственность перед родителями. Для них не существуют ни Родина, ни флаг страны, ни честь.

Для них родители – там, где за чистку унитаза дадут евро или доллар. И мало ли таких ублюдков, сегодня они через одного.

То одна мразота кричит «Слава героям», хотя здесь облизывал ботинки у власть предержащих, то другая. Что ж, мы сегодня и в будущем должны быть более разборчивыми», – сказал Мамиашвили. 

«В любом случае хорошо, что все вскрылось». Переживания «чистого» легкоатлета

Российский легкоатлет Сергей Литвинов: «Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия»

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34 комментария

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DD102DD
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Читаю и думаю - зачем нам это.
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justbored
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Ответ Омар Омаров
Надеюсь работаешь за идею,а не деньги...
Конечно! Что за вопрос.
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Омар Омаров
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Ответ justbored
Не были бы. Добросовестное отношение к собственному труду иными способами вырабатывается.
Надеюсь работаешь за идею,а не деньги...
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DD102DD
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Во те на - антидопинговая культура прёт изо всех щелей.
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Растиньяк
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лишить Литвинова гражданства, конфисковать все что осталось в рф
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Геннадий Туник
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Видимо,признаваться в принятии допинга должен только Армстронг...
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sergei krilov
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Ответ Павел Мельников
А те, кто бьют женщин, их как назвать, подлецы? Моралист нашелся.
Говорят про человека а вы передергиваете
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justbored
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Ответ Куприн
А это мало? Если бы нашим уборщицам по доллару за унитаз давали, мы были бы страной самых чистых туалетов.
Не были бы. Добросовестное отношение к собственному труду иными способами вырабатывается.
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Azat Manzhuev
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Правильно сказал...и про славагеройцев тоже..
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justbored
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Ну пошёл обзвон ветеранов.

Сереженьке с постом в фейсбученьке о "системе сокрытия" особой веры нет, но разгневанные деды понятно сформируют совершенно иной инфофон.
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Wiley Fox
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Уголовник чего так бомбанул?
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Марио Супермарио
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Зато фигурный не цветочек героиня, бежняжка, так настрадалась...
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Оператор Дзюбы
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Странно. Ожидал в конце прочитать: " я его мамку трубу шаталь "
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Куприн
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А это мало? Если бы нашим уборщицам по доллару за унитаз давали, мы были бы страной самых чистых туалетов.
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Kanonir152
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"А память отца – поверьте мне, такие ублюдки не имеют понятия, кто такие отец и мать и что такое ответственность перед родителями. Для них не существуют ни Родина, ни флаг страны, ни честь."
Перегиб очевидный.
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Digger86
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"Единожды солгав.." - это разве не дискредитация?
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Гуго
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Пока в стране допинг не станет презираем на всех уровнях это будет продолжаться. У нас же признавшегося называют мерзавцем, фигуристка продолжает сгребать миллионы, а зрители умиляются ею, после дисквалификации выбирают в депутаты и даже больше, становятся замом Мособлдумы.
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Savarona25
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Основной принцип - не искоренение проблемы, а замалчивание проблемы, как будто ее и нет вовсе. Результат - проблема повторяется и повторяется. Все это уже давно поняли. Ну а кто пытается говорить становится врагом.
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gimmefive
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Ничто так не пугает гниль, которая засела в нашем государственном аппарате, как честность и правда
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Daishi
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Помнится, киллер Леша-Солдат в своих мемуарах писал, что он застрелил криминального авторитета Квантришвили, но не стал убирать Мамиашвили, который тогда был телохранителем у Отари, только потому, что тот очень трогательно и заботливо бросился к своему подстреленному шефу. И вот читаешь вот эту полубандитскую муру и оскорбления от оного.. и думаешь.. не зря ли Леша так поступил?)
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petr
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На себя посмотри вначале -урка
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Ебздрогыч
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То одна мразота кричит «Слава героям», хотя здесь облизывал ботинки у власть предержащих, то другая. Что ж, мы сегодня и в будущем должны быть более разборчивыми», – сказал Мамиашвили.

То есть надо тихо облизывать ботинки у власть предержащих и не отсвечивать
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IceAxe
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Пусть все это скажет Валиевой..
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Teodrakis
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Сомнительно, что вообще был допинг. Чел из Германии, хочет быть в Германии, ничем не рискует, но может привлечь внимание и выгодно отыграть роль. Можно бесконечно ненавидеть Россию, но тут пока 50/50. Хотя люди верят в то, что по кайфу верить, а не ищут правды.
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Мишаня Кашников
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😁
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