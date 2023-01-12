Мамиашвили о допинге Литвинова: «Подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны. Для таких родители – там, где за чистку унитаза дадут евро или доллар»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) высказался о признании российского метателя молота Сергея Литвинова в том, что он употреблял допинг перед отбором на Олимпиаду-2012.

Литвинов – бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в метании молота, чемпион России 2013 года, сын олимпийского чемпиона Сеула-1988 Сергея Литвинова-старшего. Сейчас он живет в Германии.

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком.

Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещенные препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно?

Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен. Единожды солгав...

А память отца – поверьте мне, такие ублюдки не имеют понятия, кто такие отец и мать и что такое ответственность перед родителями. Для них не существуют ни Родина, ни флаг страны, ни честь.

Для них родители – там, где за чистку унитаза дадут евро или доллар. И мало ли таких ублюдков, сегодня они через одного.

То одна мразота кричит «Слава героям», хотя здесь облизывал ботинки у власть предержащих, то другая. Что ж, мы сегодня и в будущем должны быть более разборчивыми», – сказал Мамиашвили.

«В любом случае хорошо, что все вскрылось». Переживания «чистого» легкоатлета

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