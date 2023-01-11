WADA опубликовало новогоднее орбащение: «Надеемся, что вы с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год»

Теги WADA Оливье Ниггли Витольд Банька Легкая атлетика

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новогоднее обращение.

«Уважаемые коллеги, от имени WADA мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и мирного нового года.

Надеемся, что вам понравился праздничный период и что вы, как и мы, с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год», – говорится в заявлении президента WADA Витольда Баньки и генерального директора Оливье Ниггли.

«Мы убеждены в эффективной работе команды в рамках WADA и убеждены, что вместе добьемся успеха в дальнейшем, улучшая условия игры – на благо спортсменов и спорта во всем мире.

В то время как WADA и антидопинговое сообщество продолжают развиваться, в 2023-м мы сохраняем особую приверженность к взаимодействию со спортсменами и расширению их возможностей, укреплению антидопингового потенциала и сообщества во всем мире.

Мы благодарим вас за приверженность чистоте спорта и еще раз желаем здоровья и счастливого нового года», – заключили они.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
К.Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DD102DD
Не вижу оптимизма - вижу Чёрный квадрат Малевича.
Скорее белый холст где нарисован квадрат ;)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не вижу оптимизма - вижу Чёрный квадрат Малевича.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий