WADA опубликовало новогоднее орбащение: «Надеемся, что вы с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новогоднее обращение.

«Уважаемые коллеги, от имени WADA мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и мирного нового года.

Надеемся, что вам понравился праздничный период и что вы, как и мы, с оптимизмом и новыми силами смотрите в 2023 год», – говорится в заявлении президента WADA Витольда Баньки и генерального директора Оливье Ниггли.

«Мы убеждены в эффективной работе команды в рамках WADA и убеждены, что вместе добьемся успеха в дальнейшем, улучшая условия игры – на благо спортсменов и спорта во всем мире.

В то время как WADA и антидопинговое сообщество продолжают развиваться, в 2023-м мы сохраняем особую приверженность к взаимодействию со спортсменами и расширению их возможностей, укреплению антидопингового потенциала и сообщества во всем мире.

Мы благодарим вас за приверженность чистоте спорта и еще раз желаем здоровья и счастливого нового года», – заключили они.