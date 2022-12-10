Российские спортсмены прошли 31,1 тыс. проверок на допинг с начала 2021 года

Российские спортсмены прошли 31,1 тыс. проверок на допинг с 1 января 2021 года.

Об этом сообщается в декларации по итогам саммита Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

«Эти тесты координировались различными организациями в соответствии с их полномочиями, все образцы анализировались и продолжают анализироваться в аккредитованных WADA лабораториях за пределами России», – говорится в декларации МОК.