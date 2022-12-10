Российские спортсмены прошли 31,1 тыс. проверок на допинг с начала 2021 года

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России WADA Витольд Банька Легкая атлетика

Российские спортсмены прошли 31,1 тыс. проверок на допинг с 1 января 2021 года.

Об этом сообщается в декларации по итогам саммита Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

«Эти тесты координировались различными организациями в соответствии с их полномочиями, все образцы анализировались и продолжают анализироваться в аккредитованных WADA лабораториях за пределами России», – говорится в декларации МОК.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные