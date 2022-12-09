Госдуме и Министерству спорта РФ рекомендовано привести закон о физической культуре и спорте в соответствие с положениями кодекса WADA

Сегодня в думе РФ состоялся круглый стол на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу».

В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители общероссийских спортивных федераций, спорта РФ, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Участники круглого стола рекомендовали комитету Госдумы по физической культуре и спорту совместно с Минспорта рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в целях соотнесения с положениями Всемирного антидопингового кодекса.

Статью 26.1. закона о спорте предлагается дополнить положениями об исключении вмешательства в деятельность национальной антидопинговой организации любой международной федерации, национальной федерации, организатора крупного спортивного мероприятия, национального олимпийского комитета, национального паралимпийского комитета или государственного органа.

В части уточнения порядка выбора лаборатории для проведения анализа проб приоритет должен отдаваться одобренным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) аккредитованным лабораториям.

Комитету по спорту Госдумы рекомендовано направить запрос в адрес комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью формирования правовой оценки соответствия российского законодательства Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в частности, из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

РУСАДА в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Агентство проводит ряд мероприятий по своему восстановлению. В сентябре прошло аудит WADA.