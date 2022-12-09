РУСАДА пока не выплатило WADA долги за двухлетний мониторинг деятельности

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока не выплатило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) долги за мониторинг деятельности, осуществляемый в течение двух лет.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Ряд пунктов не выполнены, например, выплата WADA за два года мониторинга РУСАДА.

Первый счет получили две недели назад, Минфин активно подключился, все будет выплачено. Вторую часть счета мы еще не получили, она придет в декабре.

Все штрафы уже выплачены», – сказала Логинова.

РУСАДА в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Агентство проводит ряд мероприятий по восстановлению в международных правах. В сентябре был пройден аудит .