Мексика подала заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Мексика подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Мексики и Олимпийского комитета страны.

Отмечается, что 30 ноября будет создан комитет по продвижению мексиканской заявки на проведение Игр.

«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мы единственная страна, которая трижды примет чемпионат мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире», – сказал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Мексика принимала Олимпиаду в 1968 году.

МОК ведет переговоры с 10 странами о месте проведения летней Олимпиады-2036