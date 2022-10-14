Победительница Бостонского марафона-2021 Диана Кипиокей временно отстранена из-за подозрений в применении допинга

Кенийская бегунья, победительница Бостонского марафона-2021 Диана Кипиокей временно отстранена от соревнований, так как подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе Кипиокей были обнаружены следы запрещенного вещества – триамцинолона. Также ее вместе с другой кенийской бегуньей Бетти Лемпус обвиняют в предоставлении ложной информации AIU.

Спортсменки отстранены от соревнований до конца расследования.

Помимо Бостонского марафона, Кипиокей в 2020 году выиграла марафон в Стамбуле. Лемпус в 2021 году победила на полумарафоне в Париже.