World Athletics не стала отстранять Федерацию легкой атлетики Кении из-за большого количества допинговых нарушений

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World Athletics приняла решение не отстранять Федерацию легкой атлетики Кении из-за большого количества нарушений антидопинговых правил. 

В настоящее время 55 кенийских легкоатлетов дисквалифицированы, еще ряд дел – в процессе рассмотрения.

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что приветствует обещание правительства Кении выделить дополнительные средства на финансирование борьбы с допингом – проведение тестов, образовательных программ, обучение персонала. 

«Мы добились реального прогресса», – отметил Коу после перегоровов с министром спорта Кении Абабу Намвамба. 

«AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) будет тесно сотрудничать с правительством Кении, чтобы попытаться решить эту проблему как можно быстрее», – добавил глава World Athletics. 

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