World Athletics не стала отстранять Федерацию легкой атлетики Кении из-за большого количества допинговых нарушений

World Athletics приняла решение не отстранять Федерацию легкой атлетики Кении из-за большого количества нарушений антидопинговых правил.

В настоящее время 55 кенийских легкоатлетов дисквалифицированы, еще ряд дел – в процессе рассмотрения.

Президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что приветствует обещание правительства Кении выделить дополнительные средства на финансирование борьбы с допингом – проведение тестов, образовательных программ, обучение персонала.

«Мы добились реального прогресса», – отметил Коу после перегоровов с министром спорта Кении Абабу Намвамба.

«AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) будет тесно сотрудничать с правительством Кении, чтобы попытаться решить эту проблему как можно быстрее», – добавил глава World Athletics.