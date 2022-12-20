Борзаковский сменил Великую во главе комиссии спортсменов ОКР

Олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский стал председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом стало известно на Олимпийском собрании ОКР, проходящем сегодня в Москве. На новом посту Борзаковский сменит двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую.

«Я был избран председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, принял эстафетную палочку от Софьи Великой. Будем дальше плодотворно работать совместно с руководством ОКР на благо нашего спорта и олимпийского движения, постараемся ни в коем случае не опускать планку.

Я самый опытный член комиссии, состою в ней с 2004 года, был уже заместителем Софьи, она видела во мне кандидата, который наиболее достоин среди всех ребят – по тому, как происходила работа с моей стороны внутри комиссии. Покинуть пост было решением Софьи, вопросы о причинах ухода – к ней.

Предварительный план работы есть, но о нем еще рано говорить – будем ссылаться на нынешние реалии», – сказал Борзаковский.

Сейчас 41-летний Борзаковский также является спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). С 2015 по 2021 год он был главным тренером сборной России.