Петр Иванов вернулся на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

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Петр Иванов возобновил исполнение обязанностей президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Иванова избрали на должность в конце ноября 2020 года. Он временно сложил с себя полномочия главы ВФЛА 13 февраля 2021-го после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022-го.

«Поздравляю Петра Валерьевича с возвращением на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

До 16 декабря обязанности президента ВФЛА исполняла первый вице-президент федерации, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

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