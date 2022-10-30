ВФЛА выдвинула кандидатуру Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинул кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Президиум ВФЛА принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Алексеевича Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России», – сказала Привалова.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков возглавляет с 2018 года.