Журова об окончании действия санкций CAS: «Как только возник Крым, возникла тема, как русских оставить без флага и национальной гордости. Теперь она не актуальна»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала тот факт, что сегодня закончилась двухлетняя дисквалификация российского спорта.

16 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал Россию за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Посчитали, что двойные санкции — это перебор. Тем более действительно, законных оснований дольше держать под санкциями нет смысла.

Потом, в любом случае здесь есть определенная ангажированность. Нас держали за счет скандалов, связанных с допингом. И появляющихся каждый раз каких-то новых ограничений, новых санкций по отношению к нашим спортсменам. А сейчас другая ситуация нас все равно держит.

Если мы видим в этом политическую составляющую, то с 2014 года была задача найти до чего к нам можно предъявить претензии. Они нашли. Это был допинг. Теперь есть другие претензии. Им допинг уже не нужен. И поэтому, я понимаю, что сама сейчас выдохнет и скажет: слава Богу, нам больше этим не нужно заниматься.

Тем более действительно за это время мы выполнили очень много обязательств. К нам претензии сейчас надо предъявлять меньше, чем к кому-либо. Единственное, что надо восстановить РУСАДА. Нашу лабораторию. Это было бы очень хорошо. Вернут ли нам теперь флаг? Нам флаг не вернут уже по другой причине. Из-за Украины. Одна тема снялась.

Они ее специально раскручивали. Мы это прекрасно понимаем. Вопроса допинга не было до Крыма. Мы были лучшие, самый примерные, самые правильные. Как только возник Крым, возникла тема, как русских оставить без флага и национальной гордости. Теперь эта тема не актуальна.

Переключились на другие события. Даже сам Макларен говорил, что у него есть полное понимание, что надо русских возвращать. Человек, который выступал с докладом, в итоге сказал, что больше не видит причин», – рассказала Журова.