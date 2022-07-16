Кенийский марафонец Чероно и олимпийский чемпион в эстафете 4х400 м Росс временно отстранены за нарушение антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил о временном отстранении кенийского бегуна на длинные дистанции Лоренса Чероно и олимпийского чемпиона в эстафете 4х400 м Рэндольфа Росса за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба Чероно, сданная во внесоревновательный период 23 мая, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

Росса отстранили за вмешательство в процесс допинг-контроля. Обвинение вытекает из поведения спортсмена в ходе расследования относительно пропуска допинг-тестов. 18 июня AIU не удалось взять у американца пробу. Расследование этого дела завершилось 14 июля, когда AIU допросил Росса в Юджине.

Таким образом, оба легкоатлета не смогут принять участие в чемпионате мира-2022.