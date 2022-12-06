Госдума, Минспорта и МВД проведут круглый стол по вопросу восстановления статуса РУСАДА

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что в ближайшее время будет проведен круглый стол по вопросу восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В ближайшее время, 9 декабря, мы проводим круглый стол по заявлению Витольда Баньки, который сказал, что РУСАДА будет восстановлено в правах, когда российское законодательство будет соответствовать международным требованиям. Вот по этому вопросу мы собираемся.

Я даже написал запрос Баньке — пусть четко ответит нам, с чего это вдруг наше законодательство не соответствует. Пусть напишет нам, иначе это все пока только на уровне его заявлений.

Посмотрим: если это действительно не противоречит позиции российской стороны, может быть, мы и будем готовы синхронизировать наше законодательство с мировым.

В круглом столе примет участие не только комитет Госдумы по физкультуре и спорту, но и все заинтересованные стороны: мы пригласили и , и несколько спортивных федераций, и Минспорт, и администрацию президента, и , и даже МВД — для того, чтобы четко услышать все позиции», — сказал Свищев.