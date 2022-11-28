WADA пока не может дать прогноз по срокам восстановления РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не может дать прогноз по срокам восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«На данном этапе я не могу строить предположения относительно сроков восстановления РУСАДА в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом», – цитирует представителя WADA.

В декабре 2019 года WADA признало РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Изначально санкция была введена на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее до двух.

Решение CAS вступило в силу 17 декабря 2020 года. Отстранение должно завершиться 16 декабря 2022-го.

Сегодня телеканал «Матч ТВ» сообщил, что WADA может продлить отстранение РУСАДА – формальной причиной стали вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки агентства в сентябре.