Светлана Журова: «Федерации отказывают россиянам даже в отборе на Олимпиаду. Если в 2023-м нас начнут допускать, спортсмены могут уже не попасть на соревнования»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что российские спортсмены могут не успеть пройти отбор на Олимпиаду-2024 в Париже.

«МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал федерациям не допускать россиян. И почти все они к этому прислушались, кроме федерации по теннису – они дают спортсменам допуск под нейтральным флагом.

Другие пока не готовы на это пойти, хотя документ МОК и является рекомендательным. В результате сейчас федерация за федерацией отказывают россиянам даже в отборе на Олимпийские игры.

Волейбол уже не допустил россиян на отборочные игры, они не могут получить лицензии. И вот в чем смысл: если в 2023 году все события на Украине закончатся и нас начнут допускать, спортсмены могут уже не пройти отбор и не попасть на соревнования, ведь квалификации начинают проводиться заранее.

Легкоатлеты и другие индивидуальные спортсмены могут получить допуск за несколько месяцев до Олимпиады, а вот с групповыми видами спорта все иначе», – сказала Журова.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против