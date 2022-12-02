Глава РУСАДА Логинова: «Мы максимально открыты в контакте с WADA, делаем все для восстановления»
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала об отношениях с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
«РУСАДА предоставляет в WADA подробную информацию обо всех направлениях операционной деятельности. В ходе аудита экспертам от WADA были предоставлены все необходимые документы и переводы этих документов.
Агентством предпринимаются все необходимые шаги для выполнения условий восстановления, прописанных в решении CAS. Мы максимально открыты в контакте с WADA», – сказала Логинова.
Глава РУСАДА о претензиях WADA: «Законотворчество не в нашей компетенции. Мы должны отвечать исключительно за то, на что можем повлиять»
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