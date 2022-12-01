Вероника Логинова: «РУСАДА столкнулось с проблемой закупки бумаги для протоколов допинг-контроля»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) столкнулось с проблемами при закупке бумаги для печати протоколов допинг-контроля.

Об этом на Всероссийском форуме чистого спорта рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«У нас была проблема с закупкой бумаги для печатания протоколов допинг-контроля. Это специфическая тоненькая бумага, цветные бланки. И мы столкнулись с такой проблемой, как закупка этой бумаги. Типография есть, а бумаги нет.

И здесь мне хочется поблагодарить коллег из Беларуси, теперь бумага у нас есть, типография в Минске тоже, и мы справляемся с этой проблемой», – сказала Логинова.

Всероссийский форум чистого спорта проходит в Москве с 1 по 2 декабря.