Гендиректор РУСАДА о восстановлении: «Надеемся, что комитет по соответствию оценит нашу деятельность объективно и примет справедливое и не политизированное решение»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о процессе восстановления организации.

«Мы все же надеемся, что независимый комитет по соответствию подойдет к оценке нашей деятельности объективно, и, несмотря ни на что, будет принято справедливое и не политизированное решение. РУСАДА должно отвечать исключительно за то, что входит в компетенцию агентства, на что оно действительно может повлиять.

РУСАДА действительно делает все возможное для выполнения условий восстановления. На данный момент РУСАДА – команда профессионалов, которая осуществляет деятельность при полном соблюдении стандартов. Мы отбираем большое количество проб, проводим обработку результатов как по текущим делам, так и по делам, переданным РУСАДА вследствие проведенного WADA расследования. Наша образовательная деятельность недавно получила очень высокую оценку.

Национальная антидопинговая программа реализуется РУСАДА на высочайшем уровне, несмотря на все сложности и преграды. Проблемы возникают даже с закупкой специальной бумаги для протоколов допинг-контроля.

В международной антидопинговой системе постоянно происходят определенные изменения и обновления. К сожалению, наши эксперты в настоящий момент лишены возможности участвовать в различных семинарах и мастер-классах, на которых обсуждаются эти нововведения, но мы все равно находим способы получить необходимую информацию», – сказала Логинова.

В декабре истекает срок двухлетних санкций в отношении РУСАДА, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

Глава WADA: «Мы проверим каждое условие восстановления РУСАДА. Прямой веры российской стороне нет»