Эрик Лессер об Олимпиаде-2022: «Китай явно счастлив, что идет пандемия коронавируса. Можно все проблемы списать на нее»

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Немецкий биатлонист Эрик Лессер раскритиковал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за отношение к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень разочарован, что Бах просто игнорировал всю критику. Тот факт, что Игры аполитичны – полная ерунда.

В последние три недели ясно было видно, что Игры явно не аполитичны. Я бы хотел, чтобы хоть кто-нибудь из крупных чиновников критиковал китайское правительство», – сказал Лессер.

Спортсмен отметил, что не жалеет о том, что сам участвовал в Олимпиаде.

«Потому что теперь я могу рассказать обо всем, что там было. Китай явно счастлив, что идет пандемия коронавируса. Можно все проблемы списать на нее. Без коронавируса нас наверняка свозили бы к паре туристических мест, а так им легко было показывать ровно то, что они хотели нам показать», – рассказал Лессер.

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