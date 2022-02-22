Эрик Лессер об Олимпиаде-2022: «Китай явно счастлив, что идет пандемия коронавируса. Можно все проблемы списать на нее»

Немецкий биатлонист раскритиковал главу Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха за отношение к -2022 в Пекине.

«Очень разочарован, что Бах просто игнорировал всю критику. Тот факт, что Игры аполитичны – полная ерунда.

В последние три недели ясно было видно, что Игры явно не аполитичны. Я бы хотел, чтобы хоть кто-нибудь из крупных чиновников критиковал китайское правительство», – сказал Лессер.

Спортсмен отметил, что не жалеет о том, что сам участвовал в Олимпиаде.

«Потому что теперь я могу рассказать обо всем, что там было. Китай явно счастлив, что идет пандемия коронавируса. Можно все проблемы списать на нее. Без коронавируса нас наверняка свозили бы к паре туристических мест, а так им легко было показывать ровно то, что они хотели нам показать», – рассказал Лессер.