МОК ведет переговоры с 10 странами о месте проведения летней Олимпиады-2036

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с 10 странами о возможном проведении летней Олимпиады-2036.

Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

Де Кеппер не уточнил, о каких странах идет речь, но заявил, что все проекты находятся на «очень разных этапах».

Ранее о возможных заявках на проведение Игр-2036 сообщали в Южной Корее, Германии, Египте, Мексике, Индии, Индонезии, Великобритании, Венгрии, Катаре, Испании, России и Турции.