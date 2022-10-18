Южная Корея может подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года.

Об этом сообщил глава олимпийского комитета страны Ли Ки Хын. В качестве городов-кандидатов рассматриваются Сеул и Пусан.

«Нам еще нужно обсудить это с правительством и широкой общественностью. Нужно узнать, что думают люди.

Вероятно, придется провести опрос населения, дополнительные исследования и подготовку», – сказал Ли Ки Хын.

Южная Корея дважды принимала Олимпийские игры. В 1988 году в Сеуле проходила летняя Олимпиада, в 2018-м – зимняя в Пхенчхане.

Ранее о возможных заявках на проведение Игр-2036 сообщали в Германии, Египте, Мексике, Индии, Индонезии, Великобритании, Венгрии, Катаре, Испании, России и Турции.