Россия и Беларусь подписали программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2023 и 2024 годы

Министерство спорта России подписало с спорта и туризма Беларуси программу сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на ближайшие два года.

Мероприятие прошло в Смоленске.

«Мы подвели итоги нашей совместной работы за прошедшие два года, был подписан соответствующий документ на период 2023-2024 годов.

Самый широкий круг вопросов был обсужден – это и проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, новых форматов соревнований, проведение Игр СНГ в следующем году. Самое главное – мы видим результаты нашей совместной деятельности», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сообщил, что в 2022 году российские и белорусские спортсмены приняли участие в 487 совместных мероприятиях.

«Это не предел, до конца этого года мы выйдем на цифру до 500 совместных проектов. Мы плотно в этом и следующем году планируем провести совместный форум с регионам РФ и республики Беларусь, чтобы как можно больше в этот процесс вовлечь нашу спортивную общественность.

В следующем году у нас пройдут Игры стран СНГ с участием топовых спортсменов. Кубки, чемпионаты открытого формата – мы обсуждали, как мы будем строить эту деятельность», – цитирует Ковальчука ТАСС.