Пракатень о Спартакиаде: «Призовых, которые нам обещали, мы еще не дождались. Не знаю, будут они или нет»

Серебряный призер Токио-2020 в академической гребле Анна Пракатень рассказала, что до сих пор не получила призовые за выступление на Спартакиаде.

– Главным турниром сезона у летников стала , которую обещали сделать достойной заменой чемпионатам мира. Как было на самом деле?

– Мне понравилась турнир. В Казани было интересно. Нас заселили в деревню Универсиады. Но косяки были: еда, действия судей и других людей на воде. В общем, было масштабно, но все равно Спартакиада воспринималась как обычное соревнование.

– Призовые на российских стартах позволяют вам не жаловаться на жизнь, когда нет международных турниров?

– Я вам скажу, что призовых, которые нам обещали, мы еще не дождались. Не знаю, будут они или нет. Мне вообще тяжело сравнивать, потому что за Россию я гребу не так долго (до 2016 года Пракатень выступала за Беларусь – Sports.ru), но премии на заграничных стартах явно выше.

Пока жаловаться не на что. Посмотрим, что будет дальше. Но федерация могла бы лучше обеспечивать своих спортсменов – это факт, – сказала Пракатень.

Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото