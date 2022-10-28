«Зенит» сыграет в Иране с «Сепаханом» 27 ноября
«Зенит» проведет товарищеский матч с иранским «Сепаханом» в ноябре.
Об этом после встречи с послом Ирана Каземом Джалали рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Одним из аспектов взаимодействия в сфере футбола является сотрудничество между санкт-петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом».
При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами, налажен продуктивный диалог, идет активный обмен командами для участия в турнирах.
Сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября», – сказал Матыцин.
Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от поездки в Иран из-за политической ситуации в стране, однако клуб опровергал эту информацию.
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