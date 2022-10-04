Поздняков об условиях допуска российских спортсменов: «Пока с Бахом не говорили. Убежден, что разум и правда восторжествуют»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее Бах заявлял, что спортсмены, которые дистанцировались от спецоперации России на Украине, должны иметь возможность выступать в нейтральном статусе.

«Пока с Бахом не говорили, но уверен, что на генеральной ассамблее АНОК (Ассоциации национальных олимпийских комитетов – Sports.ru) в Южной Корее будет возможность обсудить этот вопрос», – сказал Поздняков.

«Убежден, что разум восторжествует, восторжествует правда. Уверен, что российское олимпийское движение будет занимать такое же надежное и почетное место, как это было во все годы, когда российские и советские олимпийцы выступали на Играх.

Думаю, что произойдет это достаточно скоро, поколение ветеранов, которых мы чествуем сегодня, смогут воочию наблюдать за успехами их нынешних коллег», – сказал Поздняков.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против