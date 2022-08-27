«Бриллиантовая лига». Якоб Ингебригтсен, Хоббс, Лайлс, Рохас, Бол, Чопра, Проценко, Камачо-Куинн одержали победы, другие результаты

25-26 августа в швейцарской Лозанне прошел одиннадцатый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Лозанна, Швейцария
Мужчины
200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,56
2. Майкл Норман (США) – 19,76
3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 19,95
110 м c/б
1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 12,99
2. Трей Каннингэм (США) – 13,10
3. Грант Холлоуэй (США) – 13,11
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,05
2. Абель Кипсанг (Кения) – 3.29,93
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.30,18
3000 м c/п
1. Суфиан Эль-Баккали (Марокко) – 8.02,45
2. Амаре Хайлемариам (Эфиопия) – 8.12,07
3. Леонард Кипкемои Бетт (Кения) – 8.12,08
Копье
1. Нирадж Чопра (Индия) – 89,08
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,88
3. Кертис Томпсон (США) – 83,72
Прыжки в высоту
1. Андрей Проценко (Украина) – 2,24
2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,24
3. Джувон Харрисон (США) – 2,24
Тройной прыжок
1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,67
2. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,50
3. Алехандро Хордан Диас Фортун (Куба) – 17,44
Ядро
1. Джо Ковач (США) – 22,65
2. Райан Краузер (США) – 22,05
3. Джеко Гилл (Новая Зеландия) – 21,70
Женщины
100 м
1. Алейя Хоббс (США) – 10,87
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,88
3. Мари-Джози Та Лу (Кот д’Ивуар) – 10,89
Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – дисквалифицирована.
110 м c/б
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,34
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,45
3. Тиа Джонс (США) – 12,47
400 м
1. Мэрилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,87
2. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,94
3. Фьордализа Кофил (Доминиканская Республика) – 50,13
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,95
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,92
3. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,33
3000 м
1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 8.26,80
2. Алисия Монсон (США) – 8.26,81
3. Беатрис Чебет (Кения) – 8.27,14
Прыжки с шестом
1. Тина Сутей (Словения) – 4,70
2. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,70
3. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,60
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,64
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31