«Бриллиантовая лига». Якоб Ингебригтсен, Хоббс, Лайлс, Рохас, Бол, Чопра, Проценко, Камачо-Куинн одержали победы, другие результаты

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25-26 августа в швейцарской Лозанне прошел одиннадцатый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

«Бриллиантовая лига»

Лозанна, Швейцария

Мужчины

200 м

1. Ноа Лайлс (США) – 19,56

2. Майкл Норман (США) – 19,76

3. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 19,95

110 м c/б

1. Рашид Бродбелл (Ямайка) – 12,99

2. Трей Каннингэм (США) – 13,10

3. Грант Холлоуэй (США) – 13,11

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.29,05

2. Абель Кипсанг (Кения) – 3.29,93

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3.30,18

3000 м c/п

1. Суфиан Эль-Баккали (Марокко) – 8.02,45

2. Амаре Хайлемариам (Эфиопия) – 8.12,07

3. Леонард Кипкемои Бетт (Кения) – 8.12,08

Копье

1. Нирадж Чопра (Индия) – 89,08

2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 85,88

3. Кертис Томпсон (США) – 83,72

Прыжки в высоту

1. Андрей Проценко (Украина) – 2,24

2. Мутаз Баршим (Катар) – 2,24

3. Джувон Харрисон (США) – 2,24

Тройной прыжок

1. Энди Диас Эрнандес (Куба) – 17,67

2. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,50

3. Алехандро Хордан Диас Фортун (Куба) – 17,44

Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,65

2. Райан Краузер (США) – 22,05

3. Джеко Гилл (Новая Зеландия) – 21,70

Женщины

100 м

1. Алейя Хоббс (США) – 10,87

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,88

3. Мари-Джози Та Лу (Кот д’Ивуар) – 10,89

Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – дисквалифицирована.

110 м c/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,34

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,45

3. Тиа Джонс (США) – 12,47

400 м

1. Мэрилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,87

2. Сада Уильямс (Барбадос) – 49,94

3. Фьордализа Кофил (Доминиканская Республика) – 50,13

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,95

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,92

3. Андренетт Найт (Ямайка) – 54,33

3000 м

1. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 8.26,80

2. Алисия Монсон (США) – 8.26,81

3. Беатрис Чебет (Кения) – 8.27,14

Прыжки с шестом

1. Тина Сутей (Словения) – 4,70

2. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,70

3. Вилма Мурто (Финляндия) – 4,60

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,64

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31

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