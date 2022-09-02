«Бриллиантовая лига». Джексон, Найтон, Вингер и Ковач одержали победы, Фрейзер-Прайс – 2-я

Сегодня в Брюсселе проходит двенадцатый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

12-й этап

Брюссель, Бельгия

Мужчины

200 м

1. Эррион Найтон (США) – 20,07

2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,18

3. Аарон Браун (Канада) – 20,22

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,54

2. Халлифа Россер (США) – 47,88

3. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,61

800 м

22.52

5000 м

22.15

Прыжки с шестом

20.15

Тройной прыжок

1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,49

2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,40

3. Алмир дос Сантос (Бразилия) – 16,81

Ядро

1. Джо Ковач (США) – 22,61

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,60

3. Джако Гилл (Новая Зеландия) – 21,32

Женщины

100 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,73

2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,74

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,78

100 м с/б

22.07

400 м

21.53

1500 м

22.36

3000 м с/п

1. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.02,42

2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.03,44

3. Верквуха Гетачью (Эфиопия) – 9.08,03

Копье

1. Кара Вингер (США) – 68,11

2. Харука Китагути (Япония) – 63,45

3. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,00

Прыжки в высоту

20.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.