«Бриллиантовая лига». Джексон, Найтон, Вингер и Ковач одержали победы, Фрейзер-Прайс – 2-я

Сегодня в Брюсселе проходит двенадцатый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
12-й этап
Брюссель, Бельгия
Мужчины
200 м
1. Эррион Найтон (США) – 20,07
2. Александер Огандо (Доминиканская Республика) – 20,18
3. Аарон Браун (Канада) – 20,22
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,54
2. Халлифа Россер (США) – 47,88
3. Вильфрид Хаппио (Франция) – 48,61
800 м
22.52
5000 м
22.15
Прыжки с шестом
20.15
Тройной прыжок
1. Лазаро Мартинес (Куба) – 17,49
2. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,40
3. Алмир дос Сантос (Бразилия) – 16,81
Ядро
1. Джо Ковач (США) – 22,61
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,60
3. Джако Гилл (Новая Зеландия) – 21,32
Женщины
100 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,73
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,74
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,78
100 м с/б
22.07
400 м
21.53
1500 м
22.36
3000 м с/п
1. Жаклин Чепкоеч (Кения) – 9.02,42
2. Уинфред Яви (Бахрейн) – 9.03,44
3. Верквуха Гетачью (Эфиопия) – 9.08,03
Копье
1. Кара Вингер (США) – 68,11
2. Харука Китагути (Япония) – 63,45
3. Адриана Вилагош (Сербия) – 63,00
Прыжки в высоту
20.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Результаты обновляются.