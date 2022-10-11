Матыцин о добровольческих отрядах спортсменов для участия в СВО: «Министерству спорта об этом ничего не известно, узнали из СМИ»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ему неизвестно о создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.

По информации «Р-Спорта», предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник в Москве.

спорта об этом в официальном порядке ничего не известно, об этом узнали из средств массовой информации.

Каждый имеет право на выбор, будь то спортсмен, железнодорожник или водитель. Если он готов добровольцем идти защищать страну, то честь ему и хвала.

Мы не формируем отряды профессиональных спортсменов, считаю, что каждый в этот момент должен заниматься своей работой максимально добросовестно», – сказал Матыцин.

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в СВО («Р-Спорт»)