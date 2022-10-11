Матыцин о выборах главы СБР: «Надеемся, что региональные федерации сделают правильный выбор»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), которые пройдут 14 октября в Москве.

На пост претендуют нынешний глава СБР Виктор Майгуров и вице‑президент организации Алексей Нуждов.

«Министерство спорта находится во взаимодействии с СБР. Мы понимаем, что это одна из ведущих федераций по влиянию и укреплению авторитета российского спорта, по популяризации биатлона.

Надеемся, что региональные федерации сделают правильный выбор, а мы будем оказывать содействие, чтобы позиции российского биатлона на мировой арене, программа развития биатлона в регионах были успешно реализованы.

С точки зрения финансирования программ развития биатлона, снижения мы не видим, субсидии в рамках реализации программ будут в полной мере исполнены», - заявил Матыцин.

Ранее главы нескольких биатлонных федераций, в том числе Татарстана и Забайкалья, заявили о давлении на регионы с призывом голосовать за Майгурова.

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