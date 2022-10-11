РУСАДА заявило о 95 случаях возможных нарушений антидопинговых правил с начала года

Теги допинг РУСАДА Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило о 95 случаев возможного нарушения антидопинговых правил с января по сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. 

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщала, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются мельдоний, анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты.

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